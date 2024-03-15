盧秀燕將訪美！ 藍委黃健豪證實

藍委黃健豪受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月15日電／中國國民黨台中市長盧秀燕15日被爆出可能將在近期訪美，引發政壇關注。國民黨“立委”黃健豪證實，盧秀燕今年將去美國，還好是今年，後年再去政治意味更強大。



黃健豪表示，盧秀燕常常接待外賓，過去美國在台協會（AIT）、歐洲商會、美國商會等都在台中辦活動，都是盧秀燕出來接待，過去這些年台中也辦國際級賽事跟活動，外賓跟外商來台中市比例高，盧秀燕對外溝通表達能力比大家知道的還好，接待外賓是有一定水準。



根據《中時新聞網》報導，中天政論節目《大新聞大爆卦》主持人問，盧秀燕今年去美國？黃健豪回應，“對，今年去美國，還好是今年，後年再去政治意味更強大”。至於為何挑這時候訪美，他說，其實過去台中市長都有訪美紀錄，盧秀燕上任後第一時間先去歐洲看市場，台中一些市場改建，很多都參考歐洲當地狀況。當初第一任期也有規劃訪美，但後來遇到疫情，過了3年，疫情後階段很多經濟復甦工作、內政、選舉。



黃健豪指出，訪美是件正常事情，台中作為國際大城市，也有外商投資，這時間點政治性沒那麼高。各界對盧秀燕有些期待，這也是個考驗。可以看各界反應，後續對盧秀燕卸任後有無其他想法。透過這次訪美也可以瞭解美國僑界、商界等等想法，同時也是做城市外交。