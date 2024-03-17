楊于勝語中評：大陸硬起來 台執法權被沒收

台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月17日電（記者 鄭羿菲）214金門撞船事件後，中國大陸否認“禁止、限制水域”，台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝接受中評社訪問表示，從軍事層面來看，他擔心或許只是先手，後續的“漣漪效應”才是台灣該設防的。假設大陸硬著來，有沒有可能讓海警船開到“海峽中線”執法？收集台灣海峽水文，讓無人潛艦試航？甚至是常態巡航釣魚台維權的船艦執行完任務後，編隊繞行台灣東部海域？



楊于勝說，台灣海巡的船艦噸位、數量都比不過大陸海警的船艦，當兩岸惡意螺旋上升，要如何硬碰硬對壘？當量與質的優勢都不在“我方”，“國防部長”邱國正第一時間表達“軍方不介入”就是相對聰明的作法，否則只會造成自己兵疲馬困。



楊于勝為淡江大學戰略研究所碩士，曾服役22年，備役海軍上校退伍，曾於夏威夷亞太安全研究中心進修區域安全合作；兩度赴美接艦，2013年退役，現為防務觀展評論與防務雜誌資深撰稿。



楊于勝接受中評社訪問表示，214金門撞船事件，大陸其實是看民進黨政府、“海巡署”等相關執法單位回應後，才作出相應作為，如否認金廈“禁止、限制水域”、大陸海警登檢觀光船，或是3艘海警船巡駛在花東外的24浬鄰接區等。

