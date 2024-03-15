謝國樑遭綠發動罷免　北北桃藍市長聲援

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月15日電（記者 張穎齊）基隆東岸商場爭議未解，藍綠政治攻防升高到中國國民黨基隆市長謝國樑遭民間“拆樑”團體發動罷免，民進黨相助，第一階段通過。國民黨台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政15日與謝國樑合體，3市長表達對謝國樑的相挺。



基北北桃4市長聯合府團隊，今日下午在台北晶華酒店舉行“基北北桃市長層級會議”，關注氣候變遷以及近期發生的虐童、深坑大火等時事議題，現場約300人，台灣民眾黨基隆市副市長邱佩琳、國民黨台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、桃園市副市長蘇俊賓等人也與會，以及其他局處首長。



對於NET爭議延燒，民間團體“山海公民拆樑行動”罷免謝國樑連署突破4150份，第一階段門檻達標，民進黨台北市議員許淑華與多位基隆市議員、黨公職人員都呼籲連署。



4市長一齊會後接受媒體聯訪，神情嚴肅，蔣萬安表示，應就事論事去釐清事實，不需要過多的政治操作。張善政則主動上前回應媒體說，法律的問題就法律解決，別泛政治化、浪費資源！侯友宜雖未講話，但在旁點頭如搗蒜。



謝國樑則說，現階段有很多市政工作要推動，他很誠懇、努力推動市政工作。



媒體問，台灣民眾黨主席柯文哲也認為，法律問題不需要政治去解決，似乎在聲援謝國樑？謝國樑僅說，他會持續努力推動電動機車造福基隆青年的方案。



媒體問，聯合報報導，國民黨“新三子”出現，是台中市長“燕子”盧秀燕、“立法院長”“禿子”韓國瑜、“王子”蔣萬安，盧秀燕更成藍營2028新共主，綠白將磨刀霍霍？



蔣萬安僅淡淡回答，今天是4位市長共同在交流的平台上專注市政，包括台北南港與新北汐止串連等議題，他們全力推動市政。