南投培訓新住民茶藝師　增進在台外配權益

新住民茶藝師展現茶道文化。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月16日電（記者 方敬為）南投縣民政處辦理新住民生活適應輔導活動，由鹿谷鄉婦女會主辦“茶鄉文化”體驗課程，昨天舉辦成果發表會，包括大陸、越南、印尼籍配偶透過課程培訓，取得茶藝師資格，南投縣民政處長林琦瑜肯定新住民修業成果，並表示，縣府對縣內新住民的生活狀況相當重視，希望藉由活動，增進在台外籍配偶權益。



鹿谷鄉婦女會承辦南投縣民政處“新住民生活適應輔導多元文化班”，15日舉辦成果發表會，婦女會理事長邱淑文結合當地茶產業，推出茶文化體驗課程，安排新住民認識採茶、揉茶、烘茶等工序，並培訓有興趣者取得茶藝師證照，目前已有多位陸配、外配透過課程考取茶藝師資格。



南投縣民政處長林琦瑜表示，縣內新住民約1.1萬人，其中鹿谷鄉有5百多人，為全縣13鄉鎮市當中人數第二高，縣府相當重視新住民的生活適應程度，並有設立關懷機制，感謝鹿谷鄉婦女會主辦“茶鄉文化”體驗課程，讓新住民朋友多元學習，在生活或職場上有更多體驗與機會。



鹿谷鄉婦女會理事長邱淑文表示，鹿谷鄉主要產茶與竹，勞動主力鮮少到外地，因此有許多男性是娶外籍配偶為妻，大陸、越南、印尼為大宗，很多外配家庭就是從茶產業，所以舉辦茶文化體驗課程，也能讓新住民朋友協助家業，並增進彼此感情，一舉多得。

