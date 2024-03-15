2月份中國商品住宅銷售價格環比降幅繼續收窄

中評社北京3月15日電／中國國家統計局15日發佈的數據顯示，2月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比降幅總體繼續收窄、同比繼續下降。



從環比來看，2月份，一線城市新建商品住宅銷售價格下降0.3%，降幅與上月相同。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.5%，上海上漲0.2%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。



統計數據顯示，2月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.8%，降幅比上月收窄0.2個百分點。二線城市二手住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格環比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1個百分點。



從同比來看，2月份，受去年同期基數相對較高等因素影響，各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格降幅均擴大。一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.0%，降幅比上月擴大0.5個百分點。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降1.1%和2.7%，降幅比上月分別擴大0.7和0.6個百分點。



2月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降6.3%，降幅比上月擴大1.4個百分點。二、三線城市二手住宅銷售價格同比均下降5.1%，降幅比上月分別擴大0.7和0.6個百分點。