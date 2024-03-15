以色列稱哈馬斯停火要求“不切實際”

中評社北京3月15日電／以色列總理辦公室14日說，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）關於停火的要求“不切實際”，以方將討論是否繼續談判。同日，埃及總統塞西和西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯在會談時強調，反對以色列軍事行動升級，有必要立即在加沙實現停火。



新華社援引以色列媒體14日報導，以色列當天收到哈馬斯就停火、釋放被扣押以色列人員協議草案做出的答覆。以總理辦公室聲明說，哈馬斯仍然堅持“不切實際”的要求，以方將於15日就此通報以戰時內閣和安全內閣，討論以方是否繼續談判。



卡塔爾半島電視台14日援引哈馬斯聲明報導，哈馬斯已向調解方埃及和卡塔爾提交了一份“全面的談判願景”，包括以方停止侵略、從加沙地帶撤軍、向加沙地帶提供救濟以及加沙流離失所者返回等內容。



以總理辦公室14日還發表聲明說，以總理內塔尼亞胡當天在特拉維夫會見被扣押以色列人員家屬時表示，哈馬斯“仍然堅持不可接受的要求”，並不想推進協議的達成，同時強調他將致力於讓所有被扣押以色列人員返回。據以方統計，目前仍有130多名以色列人被扣押在加沙地帶。



據埃及總統府發表的聲明，埃及總統塞西14日在開羅會見來訪的西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯，雙方討論了加沙地帶最新局勢。



會談中，雙方強調，反對以色列升級在加沙地帶，特別是在加沙南部拉法的軍事行動。雙方還強調有必要立即在加沙實現停火，並為向該地區運送足夠的人道主義救援物資提供便利。



埃及、卡塔爾和美國多方近期試圖推動以色列和哈馬斯達成停火協議。卡塔爾政府12日說，以色列與哈馬斯的間接談判還在進行，雙方分歧依舊不小，離達成協議尚有距離。