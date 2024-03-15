朱立倫推動智庫內造改革　10藍委任董監事

國民黨主席朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北3月15日電／中國國民黨智庫“國家政策研究基金會”今日舉行董事監察人聯席會議，完成董事及監察人換屆選舉。黨主席兼智庫董事長朱立倫在會議上宣布內造改革方案，基金會將以“內造化”、“輕量化”和“合作化”等三大原則進行轉型，以提升組織的靈活性和效能。



國民黨智庫新董事會有9名“立委”，包含陳菁徽、吳宗憲、葛如鈞、林倩綺、翁曉玲、王育敏、陳永康，至於林德福與柯志恩則為續任。藍委許宇甄則任監事。柯志恩同時續任執行長。



國民黨智庫發布新聞稿指出，“國家政策研究基金會”成立至今已逾23年，始終秉持“研究國家政策、促進國家進步與發展”為宗旨，致力於推動各項政策倡導工作。然而，隨著台灣政治環境的變遷，基金會也面臨組織轉型的迫切需求，因應選後政治新局勢，將以“內造化”、“輕量化”和“合作化”等三大原則進行轉型。



在組織內造化方面，將成立“八大領域政策協作大平台”，由執行長及副執行長督導研究組及行政組，透過整合外部資深顧問及特約研究員，推動各項政策諮詢和法案規劃工作。同時將硏究人員分為八個專業領域工作圈，以加強對政策的研究和創新，並向董事長及董事會負責本會會務之運作。



其次，在組織輕量化方面，新一屆董事會董事由19席減為17席，本屆不設副董事長，柯志恩董事續任執行長。未來基金會研究人力及行政人力亦將逐步調降，同時採取階段性分流和媒合調整的策略，以提高人力運用的效能。



合作化將是基金會轉型最重要的方向，基金會將善用專家學者的智慧與影響力，積極與“國會”、各縣市政府及其他非政府組織合作，以擴大政策倡導的影響力、深化產學研合作。



朱立倫表示，透過與“國會”和各縣市政府的密切合作，基金會將更加靈活地應對各項議題的挑戰，提出更具前瞻性與可行性之政策建議。基金會期盼透過與各界合作努力，共同打造一個更進步、更繁榮的社會。



第11屆董事及監察人名單如下：

朱立倫董事長 柯志恩董事 黃健庭董事 陳永康董事

陳學聖董事 陳宜民董事 簡榮宗董事 高思博董事

楊鎮浯董事 林德福董事 林祖嘉董事 葛如鈞董事

陳菁徽董事 翁曉玲董事 林倩綺董事 王育敏董事

吳宗憲董事

江美桃監察人 許宇甄監察人 王聲威監察人