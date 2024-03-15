6綠委衝院長室抗議沒收質詢　韓：與總召協商

質詢遲到的綠委洪申翰、邱志偉、林楚茵等人召開記者會，高喊“韓國瑜沒收質詢！我要質詢！”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）“立法院”會今日下午質詢時，民進黨“立委”陳亭妃臨時改書面質詢、國民黨“立委”羅明才未到場，“立法院長”韓國瑜未等下位質詢“立委”到場，便唱名並宣布院會休息，導致多位綠委無法質詢。民進黨團下午召開緊急記者會，痛批韓國瑜沒收質詢。民進黨“立委”洪申翰、林楚茵開完黨團記者會後，更直衝韓國瑜辦公室抗議，韓國瑜稍早到場，雙方進入會客室討論。



開完記者會後，民進黨“立委”洪申翰、邱志偉、郭國文、賴惠員、陳冠廷、林楚茵等人，隨即前往韓國瑜院長室抗議，洪申翰、林楚茵等人帶頭敲院長室門，要求韓國瑜出門說明。



經過半小時討論後，洪申翰說，韓院長要再找三黨總召協商決定後續方案。



民進黨“立委”洪申翰、邱志偉、林楚茵、郭國文、賴惠員、陳冠廷等原本預計下午質詢的“立委”，一字排開在黨團召開記者會，他們高喊“韓國瑜沒收質詢！我要質詢！還我質詢！”開完記者會後，他們也到院長室，要求韓國瑜還給他們質詢權力。



洪申翰在記者會上痛批，其實媒體朋友看到6位民進黨委員坐一排，之所以現在緊急召開記者會的原因是剛剛很多媒體都目睹了，在“立法院”裡面，有些委員說在“立法院”10多年的時間，從沒看過的荒謬的場景。就是韓國瑜院長，因為自己主持議事的能力非常的差勁，所以一連沒收了今天下午所有經濟組“立法委員”的質詢權，而這裡面絕大多數的“立法委員”都是民進黨“立委”。



洪申翰痛批，我們跟院長抗議的時候，韓院長完全置之不理，態度非常的惡劣、非常的傲慢。他只跟我們一直說“我是按照議事規則，我是按照議事規則”。按照議事規則，你明明可以在第一個羅明才沒來的時候，可以稍稍休息一下，讓下一個委員有時間，從他的研究室進到議場裡面來質詢，但韓國瑜不這麼做，在我們抗議結束以後，韓國瑜甚至在上面還跟我們說，“你們就私下跟‘行政院′講就好了”，他覺得這是一個對“立委”最大的羞辱。



他還嘲諷說，我們看到韓國瑜轉身走的時候，我們都在想是不是有行程啊？是不是星期五下午，你是不是要出去玩，還是要出去喝酒，你就轉身就走。



接著綠委也來到院長室找韓國瑜，韓國瑜也進到會客室進行討論。會後洪申翰受訪說，剛剛討論後要等院長跟三黨總召協商看怎麼處理，希望還給我們質詢權力。



媒體詢問會認為會議主持上有瑕疵嗎？洪申翰表示，院長對議事主持確實不太嫻熟，羅明才晚到可以有其他做法，可以有更多做法，但韓國瑜做法，包括媒體、議事人員都傻眼。



民進黨“立委”林楚茵也說，韓國瑜院長說會議兩點半準時開始，但第一個“立委”遲到，導致因為後面“立委”被跳掉。她想要強調，韓國瑜主持議事可以更有信心，有憑有據跟委員會主持一樣，議事可以放慢速度以及休息等，這是韓國瑜不夠自信，秘書長周萬來應該要幫助韓國瑜，不是當豬隊友，“立委”質詢權被沒收這種事情，以前沒有發生過。