鄭麗文揭韓國瑜策略　他知道民進黨要卡誰

國民黨籍“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北3月15日電／台灣民主基金會依照慣例由“立法院長”任董事長，中國國民黨“立法院長”韓國瑜日前表態邀請政治大學教授盧業中出任基金會執行長。國民黨前“立委”鄭麗文對此則大讚韓“很聰明”，認為韓其實知道民進黨沒有卡他接任董事長，要卡的是執行長，於是採取跟選“立法院長、副院長”同樣策略，不會在任命上妥協。



對此，民進黨國際事務部主任兼發言人李問日前表示，“總統”對執行長人選應當有相當大的任命權力，尊重現在改組中的基金會，不管是董事派任及執行長任命，希望都能“維持慣例”。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文14日在中視《庶民大頭家》節目中分析，韓國瑜接民主基金會董事長不會有問題，這就是慣例，是卡在民進黨會不會願意尊重其所提名的執行長。不過，鄭麗文提到，基金會裡有5席官派代表，像是“外交部長”是當然董事，執政黨永遠會是多數，照理講硬要董事會表決，即便選上“立法院長”後，理論上有可能沒辦法接。但她猜測民進黨不會打破慣例，因為一旦打破就是“處處烽火”，未來朝野互動不必在此戰場堅壁清野。



鄭麗文研判，新潮流或是賴清德不會把民主基金會當作戰場。韓國瑜也很聰明，其實知道自己可以接董事長，民進黨沒有卡這關，要卡的是執行長部分，於是採取跟選“立法院長、副院長”同樣策略，就是同進退，要跟執行長同進退，不會在任命上妥協。



鄭麗文認為，韓國瑜提出中性、專業適任的學者，沒提政治親信，用這一招來逼民進黨，韓國瑜最後還是有可能會贏。韓不會只是個虛位董事長，執行所有民主基金會業務的還是執行長，人選當然很重要。