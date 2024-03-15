第八屆東亞經濟論壇在日本北九州舉行

第八屆東亞經濟論壇3月15日在日本北九州市立大學舉辦，校长柳井雅人致辞。 中評社日本北九州4月15日電（記者 王平）第八屆東亞經濟論壇今天在日本北九州市立大學舉辦。會議以《東亞區域經濟合作與直接投資的促進效果》為主題。來自日本、中國大陸、香港及台灣的十位專家學者參加了本年度的新春國際研討會。



北九州市立大學校長柳井雅人出席開幕式並致辭。本次國際研討會由北九州市立大學與中華商務研究中心與地緣戰略研究所亞洲區域合作部聯合主辦，北九州商工會議所、日刊工業新聞社協辦。



上午的研討以“區域內直接投資的促進效果”為主題，大阪經濟大學經濟學部教授福本智之，北九洲市副市長片山憲一，南洋理工大學协理副校長、公共管理研究生院長(研究与培训)劉宏，香港貿易發展局日本首席代表游紹斌，中興大學（台灣） EMBA教授、中華台商研究學會理事長袁鶴齡各自發表觀點。



下午的研討會以“企業的持續發展與事業傳承”為主題，北九州市大學中華商務研究中心主任王効平教授，“百年經營企業協會”顧問、原中小企業廰長官前田泰宏，中國人民大學中國民營企業研究中心主任、中央民族大學中國興邊富民戰略研究院長黃泰岩，義守大學（台灣）企業管理系教授鍾喜梅，中國評論通訊社（香港）副社長、中評智庫高級研究員王平，在會上發表自己的觀點。



本次研討會在北九洲市立大學的吳寶舜國際會議廳舉辦。這個會議廳是由香港亞太教育文化交流基金主席、香港日本文化協會會長吳寶舜捐款重裝。本次研討會的與會專家中多人曾經在第七屆東亞經濟論壇的線上會議見面。三年疫情過去，來自日本和中國大陸及港台的專家終於能夠坐在一起，舉辦面對面的圓桌會議。

