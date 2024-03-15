台民間區域安全兵推：台灣有極高脆弱性

出席記者會的專家學者合影。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月15日電（記者 張嘉文）亞太政策研究協會、台灣安全研究中心等單位主辦的“2024 TTX區域安全兵推”，今天下午進行總結報告後的記者會，雖尚未能公布兵推結論，但兵推團隊主持人、台灣安全研究中心主任劉復國表示，此次兵推是希望找出目前台灣不足之處，以應付未來可能發生的危機。在推演中可以看到，台灣在好幾個領域裡面都有極高的脆弱性。



劉復國說，包括能源，電纜，通訊資安，半導體供應鏈和外交協商等等都需要調整策略，如仍延續過去政治一面倒的情況，那這幾個問題會持續顯現，讓台灣非常脆弱，很難用比較強健的“國家安全”去面對危機的出現。



亞太政策研究協會、台灣安全研究中心、政治大學國際關係研究中心、寰上智庫聯合在政大公企中心舉辦“2024 TTX區域安全兵推”，由退役海軍上將、中國國民黨“立委”陳永康擔任兵推策劃人，劉復國為主持人，兵推內容包含“國安”、能源、經濟、通訊等安全議題，預設時間節點為2032年的台海。主辦單位表示，本次會議約170人參與，有60人參與兵推操演。



對於兵推結果，陳永康在記者會中表示，政軍兵推不推誰勝誰負，而是有沒有辦法預防這些問題不要發生。另外就是如果發生了，承受度是多少？如果承受度有限，有沒有周遭國家協助介入能夠解套的方案？



陳永康說，兵推是找出沒有想像到的問題，然後在可承受的代價下找出一個解套方案，所以這次兵推結果不是誰勝誰負。如果要推誰勝誰負，用很多模型模擬1萬次也行，所以這次兵推是要找出台灣哪些地方還有不足，兵推結果在統整後，找出來哪些缺點需要改進。相信報告公布後，新政府也會看到，是否會採納其中一些部分作為施政參考，我們是樂觀其成。



陳永康強調，這個平台最終目的是找到較佳的解套方案，是在整個社會可承受的代價上去解套，而不是說不怕死，跟你拼到底那種不理性方式。



劉復國則說，在兵推過程可以看到，台灣在很多領域上有極高脆弱性，希望接下來的新政府知道，在處理這些重大敏感議題時，要非常注意，而且也可能要調整策略，台灣目前是非常脆弱，很難用比較健強健的“國家安全”去面對危機的出現。