台特勤少將謝靜華街頭熱吻女軍官　停職移送

台“國安局”特勤中心少將謝靜華當街熱吻女性友人畫面曝光，引發議論。媒體更爆料，該女子為“國防部”的已婚高階女上校。（照片：爆料影片） 中評社台北3月15日電／因涉及體測成績不實登載，遭調回“國安局”特勤中心擔任委員的特勤少將謝靜華，遭爆餐後在街頭與一名“國防部”女性軍官熱吻，畫面曝光後遭記兩大過處分，並列為優先汰除人員。據瞭解，“國安局”日前已通過人評會，確認謝違反公務人員服務法並即刻停職，同時移送“監察院”。



根據台媒報導，“國安局”近日召開軍職人評會，評認謝員涉違反公務員服務法，構成公務員懲戒法所定應受懲戒之情事，決議即予停職，並已依法將案關事證移送“監察院”，就涉及免（撤）職及退休金等相關處分進行審查。



謝靜華曾在擔任民進黨賴清德“萬里警衛室”主任時捲入“年度體測未通過”風波，甚至拖到晉升少將最後一刻才“補測”過。因涉及體測成績不實登載，謝靜華遭調回“國安局”特勤中心。已婚的謝靜華二月又被週刊爆料當街掐脖激吻一名“馬尾妹”，再度引發熱議。隨著“國安局”完成行政調查，馬尾妹的身分曝光，原來是“國防部”一名已婚的上校級幕僚軍官。



事後，謝靜華雖向“國安局”申請提前退伍，但被駁回。據瞭解，這是謝靜華個人在下班後與友人的餐敘場合，純屬他的個人私人行為。但由於謝身分特殊，因此仍引人注意。



謝靜華行為失態，經“國安局”調查，除記兩大過、列優先汰除人員，經人評會認定涉違反公務員服務法，決議停職移送“監察院”審查。



“國安局”強調，向來以高標準要求同仁遵守法紀，該案秉持勿枉勿縱原則，在完備相關法律作業及程序後，移送“監察院”審查處分，以儆效尤及端正紀律。