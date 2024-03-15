杜紫宸：戰爭時怎用外匯存底　台央行沒準備

中華大學兼任教授杜紫宸。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月15日電（記者 張嘉文）亞太政策研究協會、台灣安全研究中心等單位主辦的“2024 TTX區域安全兵推”，今天下午進行總結報告後的記者會。中華大學兼任講座教授杜紫宸在會中表示，如果真正出現台海危機，台灣外匯存底如何有效使用是很重要的議題。目前台灣的外匯存底有93%，放在海外可信任的大型銀行。



根據台官方數據，截至2023年12月底台灣，外匯存底餘額達5705.95億美元。



杜紫宸說，一旦爆發戰爭，通訊中斷時，能用何種方式得到這些銀行的信任，給予授權使用這些外匯存底來購買戰略物資等，目前沒看到“中央銀行”有相關的準備。



亞太政策研究協會、台灣安全研究中心、政治大學國際關係研究中心、寰上智庫14、15日聯合在政大公企中心舉辦“2024 TTX區域安全兵推”。由退役海軍上將、中國國民黨“立委”陳永康擔任兵推策劃人，台灣安全研究中心主任劉復國為主持人，兵推內容包含“國安”、能源、經濟、通訊等安全議題，預設時間節點為2032年的台海。主辦單位表示，本次會議約170人參與，有60人參與兵推操演。



在15日傍晚的兵推會後記者會上，杜紫宸提到此次兵推首次加入的金融問題部份，他強調，至少發現了三個問題需要政府來認真面對。第一，如果真正出現台海危機，台灣的外匯存底，如何能有效使用。目前台灣的外匯存底，根據“中央銀行”的資料有93%是放在海外可信任的大型銀行。



杜紫宸說，但在戰爭發生或者兩岸危機時，很多通訊中斷狀況下，如何讓這些銀行能給予台灣方面授權，能動用外匯存底來購買戰略準備，這是一個很大的問題。



第二部份，杜紫宸說，大陸在推數位人民幣，在未來7到8年中，可能在世界上會產生某種程度的影響力，甚至數位美元都可能出現，所以現在對於這種虛擬性貨幣在戰爭時的角色，都需要做一些事前的模擬。



第三，杜紫宸表示，兵推過程中有專家特別提到，除了外匯儲備外，其實還要累積一些其他貨幣資源，甚至可以對外去發債，比如官股銀行、公營事業或者“中央”、地方政府，如果可以去發國際債，鼓勵外國基金來買，那台灣手上就有兩筆錢，一筆錢是本來的外匯存底，另外一筆錢就是從舉債裡面所得到的外債資金，對戰時來講，能運用的銀彈足夠是非常重要。



杜紫宸說，可是目前“財政部”跟“中央銀行”在這部分是非常保守，但從戰爭的角度上面來看，還是應該多保留一些資金在手上，所以用合法的方式去累積未來銀彈彈是很重要的事情。