袁鶴齡語中評：金門敏感議題堆疊 美不樂見

中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月16日電（記者 方敬為）台灣“海委會主委”管碧玲13日針對214撞船事件欠缺影像證據公開致歉，態度放軟，中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，由於金廈水域緊張情勢升溫，對尋求連任的美國拜登政府而言非好事，美方希望台海穩定，尤其近日又傳出美軍人員將進駐金門的消息，不安定因子太多，所以台方態度轉變，不排除美國因素使然。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



214撞船事件掀起兩岸波瀾，台方起初採取強勢姿態應對，“海委會主委”管碧玲強調支持“海巡署”依程序執法，直到13日才致歉表示，“因為沒有蒐證影帶，讓此事件在處理的過程中無法迅速昭公信，也讓家屬在煎熬之中過了這麼久的時間，確實要痛加檢討”。另外，日前有陸籍漁船接近苗栗外海作業，“海巡署”以“海象不佳”為由，第一時間沒有派員處置，被外界戲稱“冷處理”。種種跡象顯示，台方似有意降溫。

