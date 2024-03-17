袁鶴齡語中評：若特朗普上台 兩岸風險升高

中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月17日電（記者 方敬為）年底美國總統大選將再次上演拜登對決特朗普，中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，民主黨拜登尋求連任，從近期民調表現來看，選情不太樂觀，特朗普若成功捲土重來，依照過去的執政作風，奉行個人主義、單邊主義，美國至上，將導致國際不確定因素增加，兩岸風險相對升高，中國的壓力也會加劇。



袁鶴齡指出，不過有弊就有利，特朗普若重返執政，美國走回保護主義、單邊主義的路線，在國際外交上，中國可望擴張影響力及話語權，這是對中方有利的部分。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



美國4州12日舉行民主、共和兩黨的“總統”人選初選，拜登在拿下喬治亞州後篤定取得民主黨提名；數小時後，華盛頓州投票結束，特朗普也確定獲得共和黨提名。兩人將重演美國自1956年後首次由同一組候選人再次對決的狀況。

