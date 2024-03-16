南投最悠久媽祖廟　竹山連興宮神尊源於福州

連興宮為三級古蹟。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月16日電（記者 方敬為）南投縣歷史最悠久的媽祖廟“連興宮”位在竹山鎮老街中心，該廟興建於清代，迄今已近300年歷史，是地方的信仰中心，廟本身被認證為古蹟保存，廟內並有許多珍貴文物，其中供奉的媽祖神尊據稱也是自清代保存迄今，該媽祖像命為“黑面二媽”源自福州木雕工藝，四肢可拆解組裝，相當精巧，別稱“軟身媽祖”，是廟內鎮殿之寶。



竹山鎮連興宮主祀媽祖，該廟是竹山鎮、鹿谷鄉地區居民口中的“媽祖廟”或“媽祖宮”，是該區域的媽祖信仰中心，位於竹山路與下橫街交口處鬧區內。



該廟創建年代有二種說法，一為乾隆7年（1742年），另一為乾隆21年（1756年），原本名天上宮，大約清代中葉咸豐年間，經大規模重修之後改名，連興宮自創建以來共經過5次主要修建，歷經清代、日據及戰後等時期，創建狀態不可考，為南投縣歷史最悠久的媽祖廟，不僅見證竹山、鹿谷地區開發史，也保留諸多廟宇建築及文物，具文化保存價值。



值得一提的是，廟內前殿奉祀媽祖本尊外，廟內黑面二媽祖更是奇特，是一尊有著近300年歷史的神像，出自福州木匠工藝，追溯當年，由於神像自原鄉攜台不易，雕刻師採軟骨式工法，神像四肢關節部份以文武榫接合，可拆解分開後再組合，設計精巧，因此後人也稱之為“軟身媽祖”。