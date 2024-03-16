詹江村語中評：民進黨操作民粹　將付出代價

國民黨桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月16日電（記者 盧誠輝）針對兩岸緊張情勢升高，台灣陸軍官校畢業的中國國民黨桃園市議員詹江村接受中評社訪問認為，民進黨長期操作民粹主義，必將付出很大的代價，先是讓原本“台海中線”的默契消失，現在又讓大陸的海警船進入金門海域成為新常態，這會導致台灣失去防禦線，沒有緩衝的海域可抵抗，讓台灣處於非常危險且不利的狀態。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士，曾擔任馬英九桃園後援會召集人，朱立倫競選桃園縣長宣傳部主任。經常透過直播評論時政，躍升網紅與直播主，詹江村的“村”字替他贏得“村長”封號。



詹江村表示，當民進黨不斷去挑釁大陸的結果，就是讓原本“台海中線”的默契消失，也讓大陸的海警船進入金門海域成為新常態，這已嚴重壓縮台灣的戰略縱深，會導致台灣失去防禦線，沒有緩衝海域可抵抗，讓台灣處於非常危險且不利的狀態，而民進黨長期操作民粹主義的結果，將來一定會付出代價，且那個代價可能將會是台灣所無法去承受的。



詹江村指出，以目前全球的民粹趨勢，很多國家都是跟著美國走，包括台灣也一樣，許多所謂的西方民主國家的大選都是在以民粹方式來取悅支持者，沒有真正從經濟與實質面上去衡量，很多都已經失去理性的判斷和分析，只是一昧地去操作民粹主義。

