中評專論：民進黨為何必須出手托住柯文哲

蔡英文3月14日邀請柯文哲在府內共進午餐。（台灣民進黨提供） 中評社台北3月16日電（評論員 林淑玲）蔡英文邀請台灣民眾黨主席柯文哲共進午餐吃牛肉麵成為熱門話題，蔡也邀約中國國民黨主席朱立倫，國民黨沒接受，邀朱也不是綠的重點，重頭戲在柯文哲。民進黨只要安撫柯，釋出一些資源，再加上全力封殺國民黨推的大選二輪投票制，民進黨就有機會穩穩的繼續執政。



《TVBS民調中心》12日公布全台主要政治人物聲望調查，大選前高人氣的民眾黨主席柯文哲僅位居第11名，滿意度大幅下滑17個百分點，不滿意比例56%、增加兩成五，是此次調查13位政治人物中的最高。



這項調查一定驚醒了綠白，2024大選是1月13日，等於柯文哲在大選後的2個月內聲望便如雪崩般下墜。由於缺乏舞台，民眾黨能量也有限，如果再下去，柯很快就會泡沫化。之前曾有人建議柯2026參選六都市長，但畢竟柯是準備要再攻大位的人，去選六都市長意義也不大，沒必要做如此的消耗，且選贏了會被綁住，選輸了再添失敗記錄反而不好。



而綠營驚嚇的是，如果柯文哲的聲量下滑的這麼快，如翹翹板般的政黨版圖，可能再重回藍綠對決，這是民進黨極不願意看到的情形。所以民進黨必須出手托住柯文哲，不要再讓他往下掉，蔡英文邀柯在府內共進午餐是形式之一，蔡讓柯可以再度站上政治舞台，而不止是在民眾黨“立院”黨團開小小的記者會。昨也傳出，原本府方是安排蔡柯會在蔡官邸進行氣氛比較輕鬆，是民眾黨要求在府內，顯見柯現在急需體制內的曝光，重返高端政治圈。

