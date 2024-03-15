外交部駐港公署正告美方：停止干預23條立法

中評社香港3月15日電／據外交部駐香港特派員公署：針對美國駐華大使伯恩斯在媒體妄議香港基本法第23條立法，以及美國會相關機構和個別議員攻擊抹黑特區立法，詆毀香港人權法治，鼓噪通過涉港制裁法案，粗暴干涉香港事務，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方立即停止拙劣的政治表演。



發言人強調，維護國家安全是各國通例，西方國家在維護國家安全方面均建立了完善的法律制度和執行機制。香港特區此次開展23條立法，充分借鑒其他國家特別是普通法國家立法經驗，充分吸收香港社會所熟悉的現行法律規定，在統籌發展與安全、統籌維護國家安全和保障權利自由之間取得了良好平衡，彰顯了法治文明的優秀成果，彰顯了香港法治社會的核心價值。對於那些危害國家安全的極少數人，這部法律是高懸的利劍；對於絕大多數香港居民和外來投資者，這部法律是保障其權利和自由、財產和投資的“守護神”。



發言人指出，美國國家安全立法數量之多、執法力度之大、域外效力之廣、修正更新之頻繁世所罕見。美方對本國安全法網嚴密、刑罰嚴苛的客觀事實置若罔聞、諱莫如深，卻在香港履行國安立法憲制責任上指手畫腳、說三道四。一些美議員政客對美國侵犯人權、限制言論自由的斑斑劣跡熟視無睹、裝聾作啞，卻不遺餘力地以“破壞法治”“跨國鎮壓”給別人潑臟水、貼標簽，還動輒叫囂制裁施壓，這充分暴露他們赤裸裸的虛偽雙標、狹隘頑固的意識形態偏見、根深蒂固的霸權思維和強盜邏輯。



發言人重申，在香港從由亂到治走向由治及興的歷史大勢面前，美方叫囂制裁、禍亂香港的可恥圖謀注定不會得逞。任何外部干預和訛詐都動搖不了特區堅定維護“一國兩制”和國家安全的決心，動搖不了香港的法治基礎和國際社會對香港法治的信心。我們敦促美方恪守國際法原則和國際關係基本準則，切實尊重法治精神，立即停止對香港事務的政治操弄和干預破壞！

