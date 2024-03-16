中評關注：韓國瑜霹靂風格　委員要繃緊神經

韓國瑜昨天下午唱名質詢名單，被唱到名的委員都不在場。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月16日電（記者 黃筱筠）“立法院”昨天進行施政總質詢，卻發生了一件過去幾乎沒發生過的事情。“立法院長”韓國瑜唱名質詢“立委”，每位各唱名3次後，人都沒到，發生整個下午都沒有質詢，會議就休息狀況。不只趕到場的“立委”傻眼，連議事人員、媒體、“行政院長”、官員等都很傻眼。但是韓國瑜是按照議事規則進行，綠委就算痛批韓主持議事沒自信，也無法合理化自己的行為。只能說韓國瑜展現院長新風格，不僅“立法院”人員皮要繃緊，在三黨不過半的狀態下，綠委也要時刻上緊發條。



“立法院”昨天下午院會因故提前結束。原定下午第一棒質詢的民進黨“立委”陳亭妃下午將近2點改為書面質詢，後續的國民黨“立委”羅明因此未及時趕來，導致之後依序上場質詢的民進黨“立委”洪申翰、邱志偉、郭國文、賴惠員、國民黨“立委”涂權吉、民進黨“立委”陳冠廷、林楚茵等，趕不及到議場。



過去若發生真的有委員遲到來不及質詢的狀況，前“立法院長”王金平等，可能會宣布會議休息5分鐘或是10分鐘，等待委員趕過來。但這是給“立委”“方便”，並非是議事上強硬規定。



“立委”未到會議主席唱名3次，就視同棄權質詢的狀況，在委員會時常發生，很多委員會到各委員會登記質詢，但最後也沒有到場，會議主席就是唱名3次，讓議事往下推進。如果綠委未來要求都需要等到委員到場，才能往下進行會議，恐怕會讓議事大延宕。



“立委”若登記質詢，應該是在議場內等待，但各黨“立委”都依賴議事人員或是助理，概略計算輪到自己的質詢時間。昨天發生的事情是“骨牌效應”，因為陳亭妃中午將質詢改為書面，下一位國民黨“立委”羅明才不知情，以為要等陳亭妃質詢完，才輪到自己，沒想到因為一位“立委”質詢改書面，造成底下“立委”都趕不及到場。



韓國瑜上台之後，“立法院”有了新的行事風格。因為“立委”辦公室裝潢費過高，日前“立法院司法及法制委員會”有委員提議要更改格局等問題，把總務處長周傑換掉，韓昨天傍晚還親自到“立委”辦公室中興大樓視察電梯。而在花東等交通建設提案上，與“立委”掛名共同提案人，雖然被民進黨批評議事不中立，但有關重大民生建設議題，韓國瑜承擔起被民進黨批評的聲浪，還是堅持擔任共同提案人。