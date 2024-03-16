韓國瑜向學生演講　聊愛情如何勝過“台獨”

韓國瑜到營隊當講師。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月16日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院長”韓國瑜15日晚間前往藍委羅智強舉辦的學生營隊，分享從政的心路歷程。韓國瑜勉勵，在場學生如果想從政，他送給大家八個字，就是要有“複雜的腦，單純的心”，當心偏掉了，就很容易誤入歧途。與會學生聚精會神聆聽，也有不少人拿出手機全程錄影，現場領會韓的舞台魅力。



羅智強3月15日至17日舉辦“民主學校”第四期的青年訓練營，主題為“國會改革”，15日晚間請來兩位重量級講師與學生分享心得，就是國民黨籍“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣。現場有36名大學生、碩士生與會，聽韓國瑜演說被逗得笑開懷，還有人拿著手機全程錄影，深受韓國瑜的舞台魅力吸引。



韓國瑜向學生表示，為什麼來民主學院特別高興，因為你去補習街上補習班，永遠沒有一班在教你如何當好民意代表。培養下一代年輕朋友的責任在政黨，藍綠白培養自己的，但是不保證未來各位是藍軍，也許時間到了，想法變了，跳到白的或綠的都有可能，同樣另外一邊也可能有人跳成藍的，人是逐步成長，一點一滴成熟。



韓國瑜說，他也看過很獨的獨派，後來到大陸旅行，遇到火車的車長小姐，兩人談起戀愛，結了婚以後再也不搞“台獨”了，因為愛情的魔力大於意識形態。



韓國瑜指出，他進“立法院”當“立委”時35歲，那是1992年，每天磨刀霍霍要去質詢，自己認為自己很了不起，離開“立法院”22年後重回，有機會當上院長，看到“立法委員”質詢掌控所有資源的“行政院長”，他真的覺得民主一步步走來太了不起了，如果他沒坐上高高的位置看，他的思想未必會成熟，今天不論是吵架或質詢，從更高層次去看，真的了不起。

