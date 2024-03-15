否認蓋環島高鐵圖利　韓國瑜：完工時已歸西

“立法院長”韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月15日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院長”韓國瑜15日表示，他會提案興建環島高鐵以及打通中央山脈讓高速公路連接花蓮、台東，那是因為人民需要，他絕無圖利花蓮，等完工時他已經在西方極樂世界。韓國瑜說，他未來再提第三案的機率很小，但若要推中英雙語教育，他可能會為此破例。



國民黨“立委”傅崐萁提案興建環台高鐵以及高速公路東延花蓮，“立法院長”韓國瑜名列共同提案人，民進黨團質疑院長提案影響議事中立。



國民黨羅智強3月15日至17日舉辦“民主學校”第四期的青年訓練營，主題為“國會”改革”，15日晚間請來兩位重量級講師與學生分享心得，就是國民黨籍“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣。現場有36名大學生、碩士生與會，聽韓國瑜演說被逗得笑開懷，還有人拿著手機全程錄影，深受韓國瑜的舞台魅力吸引。



韓國瑜在會中對學生表示，這次他在“立法院”提了兩個議案，很多人批評他說院長不該提案，雖然前“立法院長”王金平任內有提過，他這次只提兩個重大的案子，因為人民需要振奮的感覺，需要看到希望，所以他提的第一個案子是興建環島高鐵，現在已經2024年了，全台灣一日生活圈竟然還沒完成，這個還不做嗎？第二個是打通中央山脈，讓南投用高速公路連接花蓮、台東。



韓國瑜說，攻擊我們的人說是為了圖利花蓮，可是打通中央山脈的隧道以及環島高鐵完工的時候，那是10年、20年以後了，他向大家保證，那時他已經在西方極樂世界了，阿彌陀佛已經把他接走了，如果做很多壞事可能還要下地獄，但我們要不要做？還是要做，當這個案子一推子，人民的鬱悶會釋放出來，看到台灣東西部連成一線，說圖利花蓮的，看事情都太窄了。



韓國瑜指出，自己就提這個兩個案子，以後要再提第三個案子的機會很小，除非非常重大的，例如雙語教育，讓全台灣所有語言中英語並重，如果是這麼重大的事情，他也許會破例，不然他不會再提。



韓國瑜表示，選票來自人民，一定要幫人民多做一點事情，這是他心裡面的話，他感覺自己像在講遺言一樣，但是他希望大家將來從我們肩膀上踩過去，飛得比我們更高，比我們更強壯，而且比我們有內涵，這是他由衷的祝福。