台灣兩岸民俗文化考察團到訪北京朝陽

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京3月15日電／3月14日，由40餘位台灣民眾組成的兩岸民俗文化考察團來到朝陽區進行參訪交流。



上午，考察團一行人來到北京民俗博物館，在工作人員的帶領下參觀了東岳廟元明清古建築群、博物館館藏文物展覽《日月星轉——北京民俗博物館物說廿四節氣特展》《華夏龍圖——北京民俗博物館館藏龍生肖文物展》，以及市級非遺——東岳廟民間行業祖師信仰習俗等，實地領略了京味文化的獨特魅力。下午，考察團先來到勁鬆街道首城社區參訪，社區工作人員向考察團介紹了建設“開放式”社區服務站初衷，並詳細講解了“開放式、引導式、迎接式”三式合一的服務理念及引入社會資源狀況，雙方圍繞開放式服務站平台建、公益志願服務、流浪動物救助等內容進行了交流探討。隨後，一行人來到僑福芳草地進行參觀，現場感受朝陽區在優化消費結構、搭建消費場景、改善消費環境等方面取得的成果。



考察團成員表示，此次參訪收穫頗豐，既體會到了朝陽區傳統文化的傳承與創新，也看到了朝陽日新月異的發展變化與發展機遇，希望以後有更多機會到大陸交流，不斷增進彼此的瞭解。結束朝陽區的參訪行程後，考察團還參觀了天安門廣場、故宮博物院、“鳥巢”、“水立方”、首鋼園等市內特色點位。