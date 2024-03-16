中評關注：韓國瑜讓綠委明白不再他們說了算

韓國瑜趁著空檔視察電梯，宣示整頓決心。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北3月16日電（記者 張嘉文）“立法院”15日下午進行經濟組總質詢，中國國民黨“立法院長”韓國瑜主持議事時，因民進黨“立委”陳亭妃臨時更改為書面質詢，造成後續質詢的“立委”時序大亂，紛紛趕不及到場質詢，韓在皆唱名三次後，照議事規則走而宣布散會，引發討論。



特別的是，原本韓國瑜可以照例宣布休息，給個方便，等待下一位“立委”接獲通知後到場質詢，但韓無意這麼做，直接唱名下一位質詢“立委”，一路唱名到底，讓“立法院”出現從未發生過的質詢“立委”唱空城的場面。



從此事件可以看出，韓國瑜著實用議事規則倒打了15日要質詢的綠委一大把，主因是他上任後，主持議事一舉一動皆被以放大鏡檢視，韓也知道自己被綠營盯著看，因此至今主持議事不僅完全照時間、程序來，甚至還沒有找副院長江啟臣來代班主持過，戰戰兢兢在自己位子上。



而照議事規則來看，正常狀況下，當天排定質詢的“立委”，應該自行到議場待命，但依“立法院長”年來的慣例，議事處都會先通知“立委”粗估的上台質詢時間，因此很多人都是等到自己前一位上台質詢，才會姍姍來遲，進議場待命。新科“立委”可能會更提早到場準備，或者有些資深“立委”會請助理到議場內盯場，掌握質詢時間的變動，就是為防止錯過上台質詢時間。



因此，從上任以來一直被緊盯的韓國瑜，似乎就有意藉此次事件打破過往“立院”陋習，畢竟沒道理他準時主持議事，還要等遲到或者根本沒掌握狀況的“立委”，尤其在15日下午質詢的“立委”名單中，8個中有6綠2藍，韓國瑜一視同仁，照著議事規則走，就很難被說不中立。

