快評：現階段台海風險主要源自台灣和美國

中評社快評/美國智庫亞洲協會政策研究所研究員、台海問題專家但若雲（Rorry Daniels）指出，從大陸“兩會”的涉台政策表述來看，北京的對台政策沒有重大變化，政府工作報告關於台灣的部分篇幅很短，並堅持了標準的政策表述；認為今後幾個月，在台灣政治過渡和美國即將舉行大選之際，“沒有意外”可能是人們所能期待的最好結果，北京並沒有在尋求兩岸危機。



可以看出，但若雲對大陸的涉台政策非常關注，也相當了解。其實大陸的對台政策一直非常清晰、穩定，和平統一的大政方針一直沒變，同時對“台獨”分裂和外來干涉保持高度的警覺，隨時應對可能的風險和危機。



可以說，大陸是台海和平的穩定方和利益方。未來一段時間，台海的風險主要源自台灣和美國兩個方向。



從台灣方面來看，自稱為“務實台獨工作者”的賴清德當選和不承認“九二共識”的民進黨繼續執政本身，讓兩岸關係的發展面臨更多的變數、更大的挑戰，是台海和平穩定最重要的風險源。



從美國方面來看，雖然拜登政府現階段也希望穩定和改善中美關係，也不希望台海發生衝突和危機，但美國基於國內政治和選舉考量競相打中國牌，包括把台灣當作“反中遏中”的棋子，是台海和平穩定不可忽視的重要風險源。

