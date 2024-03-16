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蒙古近期發生多起涉中國公民惡性交通事故
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2024-03-16 10:56:45
中評社北京3月16日電／據央視新聞報導，中國駐蒙古國大使館日前發布安全提醒。
近期，蒙古東戈壁、南戈壁等地連續發生多起涉中國公民惡性交通事故。
蒙古地方省份路況較差，重載車輛多，加之近期天氣變化較大，易發生交通事故。
特此提醒我在（來）蒙公民，長途旅行須特別注意駕駛安全，嚴格遵守交通規則，防止疲勞駕駛。
如需租用、搭乘當地運營車輛，應選擇有從業資質的司機、車況良好的車輛，並系好安全帶，做好自我保護。
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