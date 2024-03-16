專家分析丨對烏援助法“強硬”德“猶豫”？

中評社北京3月16日電／據中央廣播電視總台央視新聞報導，近期，法國總統馬克龍關於“不排除向烏克蘭派遣西方軍隊的可能性”的言論，在歐洲引發軒然大波。除了馬克龍的“派兵論”引發爭議，德國內部圍繞是否向烏克蘭提供“金牛座”導彈也存在爭議。



當地時間3月14日，德國聯邦議會再次否決了向烏克蘭提供“金牛座”巡航導彈的動議。2月22日，德國聯邦議會曾否決向烏克蘭提供“金牛座”巡航導彈的動議。德國總理朔爾茨3月13日在聯邦議會接受問詢時，重申不會向烏克蘭提供“金牛座”導彈。不過，德國在野黨及執政聯盟內部均有不同意見。德國的在野黨聯盟黨主張向烏克蘭提供“金牛座”，並發起相關動議。



無論是向烏克蘭“派兵”，還是在烏部署“金牛座”導彈，歐盟主心骨德國和法國最近不僅內部麻煩纏身，而且彼此分歧嚴重。按照計劃，3月15日，馬克龍將前往德國柏林，就烏克蘭問題與德國、波蘭領導人進行磋商。為了維護歐盟在烏克蘭問題上的團結，各方有沒有可能達成妥協？一起來看中國現代國際關係研究院歐亞所副所長陳宇的分析。



中國現代國際關係研究院歐亞所副所長 陳宇：在過去很長的時間裡，似乎在應對俄羅斯的問題上，德國比法國更強硬，甚至給烏克蘭提供的武器裝備明顯比法國更多一些，但是現在情況好像發生了一些變化。過去相對來說，更靈活的法國開始討論是不是要向烏克蘭派兵的問題，反而德國在是否要提供“金牛座”導彈等問題上變得猶豫了起來。我想導致這種情況可能有三種原因。第一，是俄烏衝突形勢的發展導致雙方的立場政策也進行了一些微調。第二，法國更關注的是歐洲所謂的戰略，它試圖希望讓自身包括其他的歐洲國家在俄烏衝突中更獨立的發揮作用，它更強調這一點，所以現在也是展現出一種在俄烏衝突中更主動的一種姿態。第三，我認為恐怕也是很微妙的，就是現在朔爾茨在“金牛座”導彈問題上，實際上遭到了西方盟友的壓力，包括國內批評的情況下，馬克龍作為法國的總統，是不是看到了一個能夠展現其歐洲領袖爭奪主導權的機會，所以表現出了這樣一種態度，我想這可能也是一個原因。



中國現代國際關係研究院歐亞所副所長 陳宇：整體上來看，我認為法國和德國的這個矛盾還是有可能得到緩解，因為對他們來說恐怕支持烏克蘭目前來看還是一個共同的利益，但是背後反映出來歐洲內部的矛盾也是一個結構性矛盾，有些矛盾是很難徹底解決的，那麼其內部的分歧將會始終存在，也會始終制約歐洲支持烏克蘭的能力。