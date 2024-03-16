鼓吹“中國威脅”治不好美國的焦慮症

中評社北京3月16日電／據中國網報導，中國網特約評論員 韓亞峰



近日，美國情報界向國會提交了“2024年度全球威脅評估”報告，各情報機構負責人還就美國面臨的國家安全威脅參加了國會聽證會。依據《情報授權法》，每年年初，美國18家情報機構都例行發布這樣一份報告，梳理過去一年的國際形勢並對未來一年的安全形勢作預測。今年，美國情報界在報告中和國會聽證會上繼續大肆鼓吹所謂“中國威脅”，折射出美國的焦慮症已愈發嚴重。



一是面對百年未有之大變局，美國自感維護霸權愈發困難。報告開篇便稱“全球秩序日益脆弱，大國戰略競爭加劇，區域衝突多發且影響深遠”，並毫無根據地指責“中國、俄羅斯、伊朗等國以及一些非國家行為體正挑戰美國長期主導的國際體系”。但美方維護的“國際體系”實際上是其全球霸權舊秩序。



長期以來，美西方國家憑借超強的經濟、科技、生產力等實力基礎，主導國際政治、經濟秩序，制定種種“遊戲規則”，把持操縱國際機構話語權，甚至以“西方中心文明觀”及“歷史終結論”武斷否定、大肆扼殺非西方國家的文化思想、意識形態、政治制度。近年來，“全球南方”覺醒崛起，多極化造就世界之變、時代之變、歷史之變。變局之下，美國一邊放任國內制度衰敗、社會撕裂、道路迷茫，一邊對外肆意妄為，嚴重削弱其所主導的國際秩序的嚴肅性、權威性，挑起烏克蘭危機、新一輪巴以衝突等“代理人戰爭”，造成人道主義危機，還執迷於“修昔底德陷阱”，欲發動逆時代潮流的大國競爭……美國面對大變局自亂陣腳，企圖逆歷史大勢而動，其並非“混亂”與“威脅”的受害者，而是始作俑者。歷史演進與自作自受雙重作用下，美國發現其越來越難以操縱國際秩序，焦慮感與日俱增。



二是針對中國的發展成就，鼓噪所謂“威脅論”。報告稱中國“以兩岸經濟社會長期融合促使國家統一”“在能源、人工智能、生物技術、空間等科技領域全球領先”，認為中國的強大對美國和全球“造成威脅”，美國以“美國優先”“國強必霸”思維揣度中國的發展意圖，對中國的發展成就“感到擔憂”。可細細品味，這些成就無一不是中國堅持高質量發展和高水平安全良性互動所取得的。中國式現代化道路越走越寬廣，將更好發展自身、造福世界。中國式現代化取得的種種成就並不是因為奉行“本國優先”，而是在自身發展的同時，也為世界和平穩定注入力量，為全球發展帶來機遇。美國情報界在評估報告中說中國“以兩岸經濟社會長期融合促使國家統一”，是在公然干涉別國內政，以操弄“台灣牌”的方式阻撓中國完全統一和中華民族復興進程。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中國堅定不移推進祖國統一大業，輪不到美國指手畫腳。

