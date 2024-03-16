南京市台辦調研兩岸機電產業合作示範園區

中評社北京3月16日電／據中國台灣網報導，日前，南京市台辦主任賀承瑤帶隊前往兩岸（和鳳）機電產業合作示範園區調研，通過走訪園區台資企業代表，參觀園區展示館、台企台胞之家，深入瞭解在寧台胞台商參與高質量發展、深化寧台融合發展的情況。



賀承瑤一行首先來到南京高崎電機有限公司，實地瞭解企業生產流程、產品特點及市場定位，聽取企業負責人關於公司技術創新、市場拓展等方面的介紹。賀承瑤表示，市台辦和各相關單位將一如既往支持企業發展，努力為企業排憂解難，希望企業堅定在寧發展信心，發揮自身優勢，加大科技創新，進一步轉型升級，做大做強。同時，作為園區內的領頭羊，高崎電機還要在做大做強機電產業上發揮強鏈延鏈作用，幫助園區招引更多台資製造企業落戶。



兩岸（和鳳）機電產業合作示範區展示館作為兩岸機電產業合作的一扇窗口，集中展示了台灣機電產業在溧水的發展成果。賀承瑤詳細瞭解了園區展示館的建設情況、功能布局以及未來規劃，對展示館的建設給予了肯定，希望進一步加強功能建設，提升平台的影響力和吸引力，為台企台商提供更好的服務和支持。賀承瑤一行還參觀了當地台胞之家，瞭解在溧水台胞生活和工作情況，希望台胞之家凝聚更多溧水的台商台胞，服務好園區的項目洽談、企業合作等。



賀承瑤勉勵陪同調研的台協會負責人，要發揮好協會團結台商、服務會員的作用，加強協會自身建設，提升服務水平，精心組織好換屆工作，團結帶領在寧台企台商以高質量發展為牽引，把握機遇、乘勢而上，為南京的經濟社會發展作出新的更大貢獻。（中國台灣網、南京市溧水區台辦聯合報導）



