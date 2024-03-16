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俄聯邦安全局抓獲一名為烏克蘭服務的特工
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2024-03-16 10:55:23
中評社北京3月16日電／據央視新聞報導，當地時間3月15日，俄羅斯聯邦安全局發布消息稱，在首都莫斯科抓捕了一名為烏克蘭服務的特工人員。
消息稱，此人按照烏克蘭方面的指示，在俄軍事設施附近放飛無人機，以擾亂俄防空系統的目標鎖定能力。
據介紹，該人已對其行為供認不諱。
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