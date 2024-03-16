連雲港市委副書記、統戰部部長盧剛調研台企

中評社北京3月16日電／據中國台灣網報導，近日，連雲港市委副書記、統戰部部長盧剛赴灌南縣調研部分台資企業，深入瞭解在連台企經營發展情況，現場協調會辦有關問題，助力台企搶抓市場復甦機遇，加快產業轉型和科技創新，實現健康高質量發展。



在光鼎電子有限公司，盧剛一行走進生產車間、研發實驗室、產品陳列室等，詳細瞭解企業生產經營情況及企業未來發展規劃，並細心詢問台青台幹的生活情況。盧剛強調，作為台商的娘家人，市台辦、灌南縣委縣政府要做實做細對台服務，用心用情傾聽台企心聲，加強溝通交流，更有針對性、更加精準地幫助台企解決急難愁盼的問題，助推台企高質量發展。加大對台灣青年創業支持力度，用好各級各類支持台灣青年就業、創業、創新等方面的優惠政策，精心呵護好這些台青創業中小企業，助推企業不斷發展壯大，以一流的發展環境示範帶動更多台灣青年來連就業創業。



在源鈺金屬製品有限公司，盧剛希望企業加大與高校產學研合作力度，爭取早日攻克生產材料的“卡脖子”問題。他說，相關部門要進一步助推台企高質量發展，大力支持引導台企轉變發展思路、創新發展理念，搶抓數字經濟、綠色發展等戰略機遇，主動融入大陸產業鏈供應鏈，依托大陸超大規模市場和江蘇多重發展戰略叠加優勢，推進市場轉換和轉型升級，在更好服務和融入新發展格局中實現更高質量發展。（中國台灣網、連雲港市台辦聯合報導）