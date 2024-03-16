台灣大學生中華文化研習營在川舉辦

中評社北京3月16日電／據人民日報海外版報導，“青春有約 蜀裡同行”台灣大學生中華文化研習營近日在四川成都開營。26名來自世新大學、台灣大學、銘傳大學的台灣大學生與26名四川大學學生“結對”，開啟為期一周的交流研學活動。



台灣大學生中華文化研習營自1995年以來已舉辦29屆，先後有近5萬名台灣學生來大陸參加交流活動，成為兩岸青年相互交流的平台。台灣中華歷史傳播協會理事長李功勤1995年就曾帶學生參加中華文化研習營。



他表示，成都對台灣人來說不陌生，台北的成都路是年輕人喜歡去的地方，來到成都有“天然的親切感”，“兩岸一家親，希望兩岸年輕人利用這次機會多交流”。



首次來到四川的世新大學大一學生陳佑儀表示自己是“為美食而來”。“我在台灣常吃川菜，蠻期待來這邊吃很道地的川菜，昨晚也已經吃了很夠味的火鍋。”她說，自己非常期待看大熊貓，也想去都江堰。



來到成都後，陳佑儀已與四川大學一位大學生“結對”。“我們聊了很多，很聊得來。大陸用拼音輸入漢字，台灣用注音輸入，我們比賽誰打字更快一些。”在她看來，兩岸年輕人交流“蠻重要”，這樣才能多瞭解彼此。



研習營期間，台灣大學生還前往綿陽梓潼縣“文昌祖庭”開展文昌文化系列研學，參觀都江堰水利工程，與大熊貓近距離接觸，並與在川創業台灣青年座談交流創業經驗。



“四川文化底蘊豐富，希望海峽兩岸的同學們通過研習營活動加強溝通、建立友誼，共同感受體驗中華文化的時代魅力。”海峽兩岸關係協會副秘書長於京說。