【
大
中
小
】 【
打 印
】
長征五號遙八運載火箭運抵文昌
http://www.CRNTT.com
2024-03-16 10:53:36
中評社北京3月16日電／據人民日報報導，記者從國家航天局獲悉：15日，將執行探月工程四期嫦娥六號任務的長征五號遙八運載火箭安全運抵中國文昌航天發射場。
後續，該火箭將與先期運抵的嫦娥六號探測器一起開展發射場區總裝和測試工作。目前，發射場區各參試系統正在按計劃開展嫦娥六號任務準備工作。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
長征五號系列運載火箭今年將發射4至5次
(2024-02-24 15:15:03)
長征五號B：中國空間站艙段“專屬座駕”
(2022-11-03 09:40:51)
長征五號系列運載火箭將承擔更多升空使命
(2022-10-30 12:51:45)
長征五號遙六火箭發動機完成試車
(2022-07-27 10:10:02)
長征五號B火箭被發射塔架包裹
(2022-07-24 09:49:14)
長征五號B遙二運載火箭末級殘骸已再入大氣層
(2021-05-09 18:12:23)
長征五號B遙二運載火箭末級殘骸已再入大氣層
(2021-05-09 12:44:33)
專家認為長五B運載火箭殘骸墜落安全風險很低
(2021-05-09 12:39:46)
長征五號B運載火箭助推器創造的“國內第一”
(2021-04-29 14:52:01)
長征五號B遙二運載火箭運抵文昌
(2021-03-12 15:40:51)