長征五號遙八運載火箭運抵文昌

中評社北京3月16日電／據人民日報報導，記者從國家航天局獲悉：15日，將執行探月工程四期嫦娥六號任務的長征五號遙八運載火箭安全運抵中國文昌航天發射場。



後續，該火箭將與先期運抵的嫦娥六號探測器一起開展發射場區總裝和測試工作。目前，發射場區各參試系統正在按計劃開展嫦娥六號任務準備工作。