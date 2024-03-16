中國館亮相馬耳他藝術雙年展

中評社北京3月16日電／據新華社報導，馬耳他藝術雙年展中國館15日在馬首都瓦萊塔聖埃爾莫堡舉行開幕式。展館主題為“尋跡”，展出深圳藝術家嚴善錞的西湖主題作品，為觀眾帶來一場跨越地理距離的文化盛宴。



中國駐馬耳他大使於敦海在開幕式上致辭說，中國館為觀眾瞭解中國文化打開了一扇窗戶，中國文化向來倡導“和而不同”，每種文明都有其獨特魅力和深厚底蘊，文明因多樣而交流，因交流而互鑒，因互鑒而發展。此次中國參展是今年兩國人文交流一個好的開端，中方期待新的一年裡同馬方在文化領域開展更多交流合作，促進兩國民心相通，為中馬關係增色添彩。



馬耳他國家遺產、藝術和地方政府部長邦尼奇在儀式上表示，馬中兩國雖幅員差異巨大、地理距離遙遠，但密切的人文交流拉近了馬中人民的心。馬耳他藝術雙年展中國館開館不僅為馬耳他民眾瞭解中國文化提供了窗口，也讓兩國關係進一步提升。



馬耳他藝術雙年展主席、馬耳他遺產委員會主席丘塔亞爾表示，馬耳他舉辦藝術雙年展，旨在將各國文化帶到地中海這片具有文化特質的區域，為過去與現在、不同國家之間進行對話提供平台。



中國館由馬耳他中國文化中心、深圳市對外文化交流協會、深圳市文化廣電旅遊體育局共同主辦，深圳市當代藝術與城市規劃館策展，共展出嚴善錞創作的103件以中國文化名勝杭州西湖為主題的繪畫及銅版畫作品。中國館策展人、深圳市當代藝術與城市規劃館館長顔為昕介紹說，中國館由兩個展廳串聯組成，兩個空間存在一個遞進關係，從單色到多色，從注視到翻閱，由淺入深地進入嚴善錞的西湖系列創作。



這是馬耳他首次舉辦藝術雙年展，精選了來自20多個國家約80名藝術家的作品。雙年展於3月13日開幕，將持續到5月31日，展館均設在馬耳他著名的文化遺跡。