中方強調言論自由不應成為仇恨言論的護身符

中評社北京3月16日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表戴兵15日在聯合國紀念打擊伊斯蘭恐懼症國際日高級別會議上發言，強調“言論自由”不應成為仇恨言論的護身符，更不應成為政府不作為的借口。



戴兵說，當前國際形勢動蕩加劇，危機衝突此起彼伏，挑起宗教仇恨、煽動種族主義的現象屢屢發生，伊斯蘭恐懼症以及其他形式的歧視、排外心理不斷加劇，令人痛心。中方支持聯合國在打擊伊斯蘭恐懼症方面發揮積極作用。應對和打擊伊斯蘭恐懼症，必須標本兼治。



第一，中方敦促各國秉持“零容忍”態度，採取具體行動打擊針對穆斯林的歧視和暴力行為，禁止煽動基於宗教或信仰的仇恨，杜絕有罪不罰現象。“言論自由”不應成為仇恨言論的護身符，更不應成為政府不作為的借口。第二，中方主張加強不同文明、不同宗教的對話交流，摒棄針對特定文明、宗教的歧視和偏見，堅決反對文明衝突、文明優越等錯誤和片面論調，推動樹立平等、互鑒、對話、包容的文明觀。政治人物和媒體更要承擔應有的法律、道德和社會責任。第三，中方呼籲確保人人享有發展的權利，鏟除貧困、邊緣化和經濟差距等滋生歧視和不容忍的土壤，推動實現包容性發展和公平發展。



戴兵說，中國提出的全球文明倡議代表了世界不同文明、不同民族、不同宗教和諧相處、共同發展的方向，也是各國應對共同挑戰、開辟共同未來的基礎和指引。中方期待與包括伊斯蘭國家在內的各國一道，秉持開放包容，推動文明交流互鑒，共建美好和諧世界。