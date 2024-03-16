倫敦書展閉幕　中外出版交流成果豐碩

中評社北京3月16日電／據新華社報導，為期三天的2024年倫敦書展14日閉幕。書展期間，中國精品圖書廣受關注，中外出版交流合作成果豐碩。



從書展首日起，中國出版集團、人民出版社等約50家中國出版單位參與的幾大中國圖書展台就成為焦點之一。中國出版單位精選參展3200多種圖書，新書首發、簽約儀式、出版論壇等30多場活動精彩紛呈。



開幕當日，《中國發展報告2023》《全球發展報告2023》英文版首發式、“中國學術的全球分享與傳播”出版論壇暨“中國視角”系列叢書新書發布會、《做幸福的普通人——百年職校的故事》英文版首發式暨國際出版合作簽約儀式、《藏經洞敦煌精品（大英博物館）》新書發布會等活動吸引了不少觀眾。



13日，由中國圖書進出口（集團）有限公司舉辦的中英版權貿易洽談會成功舉辦。中英十餘家出版機構圍繞兩國圖書市場現狀、出版趨勢以及彼此的特色資源和國際合作交流案例等展開交流討論，並表達了版權貿易意向。14日，經濟科學出版社“中國道路”系列叢書《中國的和平發展道路：歷史選擇與時代方向》《中國養老保障制度的改革和發展》英文版新書發布會成功舉辦。中國出版單位代表還亮相倫敦書展首次“國別路演”專場活動，向與會者展示中國作為一個充滿活力與創新的出版大國形象。



新技術在出版行業的運用成為本次書展的一大亮點。中原出版傳媒集團旗下的中州古籍出版社攜帶英文版《山海經：中國神獸圖鑒》亮相書展，推岀“東方神獸奇遇記——VR元宇宙沉浸式體驗”。“當人工智能邂逅傳統藝術”——AI賦能IP應用前景對話論壇、“當技術與傳統相遇——AI賦能出版與創意產業”對話等活動也受到廣泛關注，來自泰勒·弗朗西斯出版集團、施普林格·自然集團等出版機構的出版人與來自牛津布魯克斯大學、清華大學的專家學者展開對話，圍繞人工智能在出版及創意產業的應用前景分享見解與思考。



數字授權也是本次書展關注的話題之一。外語教學與研究出版社與牛津大學出版社、哈珀－柯林斯出版公司等在英合作夥伴就重點產品的數字化合作達成一系列合作意向。

