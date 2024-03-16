中方強調安理會從未授權對也門使用武力

中評社北京3月16日電／中國常駐聯合國副代表耿爽14日在安理會也門問題公開會上發言，強調安理會從未授權任何國家對也門使用武力。



耿爽說，當前，紅海緊張局勢持續升級，有關襲擊和軍事行動導致人員傷亡，中方對此表示遺憾。中方呼籲胡塞武裝尊重各國商船根據國際法在紅海水域的航行權利，立即停止有關襲擾行為；呼籲有關方面保持克制，立即停止加劇緊張局勢的行動。安理會從未授權任何國家對也門使用武力。任何國家不得曲解、濫用國際法和安理會決議。



他說，紅海局勢升級嚴重干擾也門政治進程。前期，有關各方就包括全國停火、改善生活條件、恢復聯合國主導的全面政治進程等達成一致。這一進展來之不易，值得珍惜。希望有關各方堅持政治解決的大方向，以也門人民利益和福祉為重，繼續推進“也人主導、也人所有”的政治進程。中方期待各方，特別是有重要影響的國家為緩和局勢發揮建設性作用。也門人道危機仍在持續，中方呼籲國際社會加大對也門人道和發展投入，期待世界糧食計劃署盡快恢復在也門北部的人道援助。



他說，紅海緊張局勢是加沙衝突外溢影響的顯著表現。中方再次呼籲以色列立即停止在加沙地帶的軍事行動，停止集體懲罰巴勒斯坦人民；呼籲有關國家傾聽國際社會的壓倒性呼聲，真正秉持負責任、建設性態度，支持安理會盡快就要求加沙立即停火採取行動。