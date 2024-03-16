安中合作助力安哥拉工業化發展

中評社北京3月16日電／據新華社報導，安哥拉工業和貿易部長魯伊·米根斯日前在羅安達接受新華社記者採訪時說，安哥拉和中國在共建“一帶一路”倡議框架下開展了基礎設施等領域的項目合作，這些合作對安哥拉工業化進程至關重要。



米根斯說，安中兩國政府間合作不斷加深，中國企業在安哥拉的建設項目與投資在安工業化進程中發揮了關鍵作用。



米根斯表示，中國助力安哥拉實現戰後重建，中國企業興建的一大批基礎設施項目為安哥拉工業化進程打下了堅實基礎，加上大量中國投資的進入，安哥拉工業進入了快速發展階段。



“中國企業參與建設的橋梁、道路、供電和供水設施，在安哥拉工業化過程中必不可少。如今，中國已是安哥拉製造領域重要的投資者。中國企業在安哥拉的成功為安本土企業發展樹立了榜樣，在這裡可以實現企業發展、創造就業、實現盈利。”米根斯說。



截至目前，在安中資企業數量已超過400家，其中不少企業投身製造業，開辦建材廠、塑料廠、日用品廠、軋鋼廠、電池廠等，為當地提供了大量就業崗位。



米根斯說，中國工業化發展惠及民生，提高了人民生活水平。安哥拉希望借鑒中國工業化經驗，期待更多中企來安投資興業，繼續拓展兩國互惠合作空間。



在米根斯看來，共建“一帶一路”倡議是一項能“促進非洲大陸經濟社會發展”的倡議。“這一倡議能讓各國發揮各自能力和潛力，並且開展公平、互惠互利的合作，這將為全世界帶來和平、為全人類帶來福祉。”