國防部新聞發言人就近期涉軍問題答記者問

中評社北京3月16日電／據新華社報導，國防部新聞發言人張曉剛15日就近期涉軍問題答記者問。



全軍深入學習領會習近平主席重要講話精神 開創新興領域戰略能力建設新局面



有記者問，3月7日，習主席出席十四屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話，強調全面提升新興領域戰略能力。請發言人進一步介紹有關情況。



張曉剛說，習主席出席十四屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話，站在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的高度，對提升新興領域戰略能力作出全面布局，明確要求強化使命擔當、深化改革創新，全面提升新興領域戰略能力，為推進新時代強軍事業提供了根本遵循。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央統籌推進戰略性新興產業和新型作戰力量發展，取得一系列重大成果。兩會期間，習主席強調要加快發展新質生產力，這為加強新興領域戰略能力建設提供了戰略指引。



張曉剛介紹，全軍正深入學習領會習主席重要講話精神，致力於持續深化新興領域改革，構建自主自強、開放融合、充滿活力的創新生態，開創新興領域戰略能力建設新局面。



菲方應停止挑釁舉動 避免局勢複雜化



有記者問，據報導，前不久中菲海警船在仁愛礁海域再次發生碰撞，據統計今年以來雙方在爭議海域發生近10次摩擦，菲軍政官員認為中方行動更加強勢，美方重申《美菲共同防禦條約》對菲支持。請問發言人對此有何評論？

