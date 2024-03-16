中消協發布2023年十大消費維權輿情熱點

中評社北京3月16日電／據新華社報導，中消協15日發布2023年十大消費維權輿情熱點。這十大消費維權輿情熱點涉及：



——電商主播言行不當引發投訴。個別主播團隊抓住部分網友獵奇和“審醜”的心理，以女主播披頭散發、裝瘋賣傻作為“節目效果”完成帶貨。還有一些主播與團隊成員“打配合”，利用銷售數據、直播彈幕、互動方式等誘導消費者下單購買商品。



——民宿經營者被曝“漲價退單”“虛假地址”。有消費者稱其提前預訂好的民宿遭到經營者以房租到期、重新裝修等多種理由“退單”，實則是經營者想大幅漲價重簽訂單。有消費者發現，有的民宿在在線旅遊平台上的地址並不準確，預訂時定位為地標建築旁，實則是在郊區；有的經營者要求下單以後才告知詳細地址，消費者抵達後才發現實際環境與此前預訂的民宿貨不對板，落入消費“陷阱”。



——餐飲商家不明確收費標準及服務內容。有消費者稱“一份價格不到18元的麻辣燙，包裝費就要6元”，直呼遇到外賣包裝“刺客”。個別連鎖餐飲品牌使用廚師現場做菜的宣傳圖片，實際上是預制菜。還有部分餐飲商家要求消費者在掃碼點餐時，必須關注公眾號、授權向餐企提供個人信息。



——“研學游”“低價游”欺騙誘導暗藏陷阱。一些機構開辦的研學旅遊團存在貨不對板、流於形式、價格虛高，以及安全風險保障不到位等問題。一些旅遊團存在“不合理低價游”問題，尤其是針對老年群體打出“低價游”“養生游”等旗號，暗藏詐騙陷阱。



——車企售後服務停擺引發車主擔憂。2023年10月，威馬汽車出現“網絡服務停擺”，導致車主無法正常使用，雖然後續修復了網絡服務，但車主的恐慌情緒並未消除。由於新能源汽車多為定制化智能設備，不具備通用性，車企一旦陷入經營困境，車主的售後服務就會面臨重重障礙，乃至陷入售後無門的困境。



——第三方測評“跑偏”干擾消費者。中消協對12個互聯網平台共計350家第三方測評賬號進行體驗式調查後發現，缺乏測評標準的主觀性測評多，涉嫌商測一體、以商養測、虛假測評等問題。這類“變味”的第三方測評，非但不能幫助消費者作出正確判斷，反而影響了正常的市場秩序，給消費者造成嚴重干擾。

