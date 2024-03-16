2024年度退役士兵就業服務專項行動開展

中評社北京3月16日電／據新華社報導，近日，退役軍人事務部辦公廳印發《關於組織開展2024年度退役士兵就業服務專項行動的通知》（以下簡稱《通知》），以穩定退役士兵就業為重點，部署開展2024年度退役士兵就業服務專項行動。



按照《通知》安排，本年度專項行動主要圍繞5個主題展開。一是跨區域聯合招聘活動，鼓勵各省（自治區、直轄市）、相關地市合作，共享優質就業崗位資源，促進退役士兵合理流動、實現就業。二是行業領域專場招聘（宣介）活動，結合地方（區域）優勢行業、聚集產業，聯合行業協會、產業商會等，發布一批市場需求度高且與退役士兵相適應的崗位，促成有一定技術儲備的退役士兵便利求職、集中就業。三是就業合作企業專項招聘活動，結合全國民營企業招聘月活動，充分發揮民營企業吸納就業主渠道作用，鼓勵與退役軍人事務部門簽約合作的各地企業積極參與，支持退役士兵就業。四是高校退役士兵畢業生就業服務活動，會同人社、教育等部門組織開展政策進校園、崗位進校園、專場招聘等，促進有就業意願的應屆退役士兵畢業生、離校未就業高校退役士兵畢業生通過多種途徑實現就業。五是就業困難退役士兵幫扶活動，重點加強相關政策宣傳和就業指導幫扶，會同人社部門落實就業援助政策措施，針對性推薦崗位信息。此外，各地可以根據實際情況策劃組織其他具有本地特色的就業服務。



《通知》要求，各地要提高政治站位，充分認識開展退役士兵就業服務專項行動的重要意義，認真謀劃安排，精心開展好各項活動。要強化精準服務，緊密結合當地退役士兵就業需求、職業技能培訓熱點和突出就業崗位資源，提供更加精細就業服務，提高人崗匹配成功率。要注重政策宣傳，進一步提高宣傳實效，確保退役士兵對優惠優待政策充分瞭解。同時鼓勵各地在方法渠道上探索創新，並定期做好就業情況的跟蹤匯總工作。



據悉，退役軍人事務部於去年啟動年度退役軍人就業服務專項行動計劃，一年來指導全國各級退役軍人事務部門共舉辦招聘會近1.2萬場次，提供就業招聘崗位約706.7萬個，退役軍人達成就業意向39.4萬人，人數較2022年同比增加7.4%，就業服務效能得到切實提升。今年的專項行動將進一步加強就業支持和服務力度，為退役士兵求職就業和用人單位招聘用工搭建平台，促進供需匹配，推進穩就業工作。