虛假醫藥信息害人不淺　多部門亮出組合拳

中評社北京3月16日電／據新華社報導，生吃寄生蟲減肥，醫美直播帶貨“三無”產品……朋友圈裡那些誇張的醫藥“新聞”，是否真假難辨？一些自媒體上似是而非的美容養生“知識”，背後又有多少算盤打得劈裡啪啦？



虛假醫療、藥品、醫療器械信息，讓人有時上當卻無處說理。近日，國家衛生健康委聯合中央網信辦、最高法、最高檢、公安部、市場監管總局等多部門印發《關於加強醫療監督跨部門執法聯動工作的意見》，針對突出問題，要形成監管合力，維護人民健康權益。



發布違法醫藥等廣告和有害信息？嚴肅查處



3月12日，微信安全中心發布一則治理公告，“劍指”多類違禁品售賣信息行為，第一項就是“違規發布藥品或醫療器械推廣內容”。



微信相關負責人表示，利用微信功能發布違禁品售賣信息的行為觸犯了相關法律法規，微信團隊將堅決打擊清理此類違法違規的內容和行為。



在國家層面，10部門執法聯動，明確要求嚴肅查處發布違法醫藥等廣告和有害信息的行為。其中，地方各級市場監管部門嚴厲查處未經審查發布藥品、醫療器械廣告的行為，網信部門加強互聯網虛假醫療、藥品、醫療器械信息監測。



針對未經衛生健康部門審查和未按照醫療廣告審查證明發布醫療廣告的行為，情節嚴重的，衛生健康行政部門可以吊銷診療科目或者吊銷醫療機構執業許可證。



“此類違法廣告和有害信息往往誇大療效、隱瞞風險，誤導患者就醫選擇，甚至可能導致嚴重後果。”國家衛生健康委衛生發展研究中心副主任甘戈說，通過加強執法聯動，可以淨化醫藥廣告環境，讓人民群眾獲得真實、準確的醫療信息，保障其健康權益。

