《地名管理條例實施辦法》5月1日起施行

中評社北京3月16日電／據新華社報導，記者15日從民政部獲悉，民政部近日公布《地名管理條例實施辦法》，辦法自2024年5月1日起施行。



據瞭解，2022年5月1日，修訂後的《地名管理條例》開始施行，對地名管理作出了全面、系統的規定。為貫徹落實條例，健全完善地名管理制度體系，民政部制定出台了此辦法。



辦法共26條，對條例進行了細化和補充。



在地名命名更名方面，辦法規定了地名方案的編制內容、組織實施和變更程序，明確了不以人名、企業名稱、商標名稱作地名的特殊規定，規定了具有重要地理方位意義的相關名稱範圍由有關主管部門結合實際根據職責權限確定。



在地名使用方面，辦法細化了地名羅馬字母拼寫、地名用字讀音審定、少數民族語地名和外國語地名漢字譯寫及標準漢字譯名使用等要求，明確了地名標誌設置和維護的具體內容。



在地名文化保護方面，辦法完善了地名保護名錄制度，細化了地名保護名錄的類別、內容、公布等要求，規定了列入保護名錄的地名可以採取設立標誌、派生命名、活化使用、製作文化產品、開展宣傳活動等方式進行保護利用。



此外，辦法還針對不報送備案或者未按時報送備案的違規行為，進一步明確了處理程序；對具有重要地理方位意義、地名的專名和通名、地名文化遺產、歷史地名等概念進行瞭解釋說明。