兩會受權發布：最高人民法院工作報告

3月8日，十四屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長張軍代表最高人民法院作工作報告。（新華社記者 劉衛兵 攝） 中評社北京3月16日電／據新華社報導，最高人民法院工作報告——2024年3月8日在第十四屆全國人民代表大會第二次會議上 最高人民法院院長 張軍



各位代表：



現在，我代表最高人民法院，向大會報告工作，請予審議，並請全國政協各位委員提出意見。



2023年工作回顧



2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在全國人大及其常委會有力監督下，最高人民法院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平法治思想，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，認真落實十四屆全國人大一次會議決議，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，扎實開展主題教育，忠實履行憲法法律賦予的職責，聚焦“公正與效率”工作主題，堅持能動司法，做深做實為大局服務、為人民司法，推動審判工作現代化邁出堅實步伐。最高人民法院收案21081件，結案17855件，同比分別增長54.6%、29.5%。全國各級法院收案4557.4萬件，結案4526.8萬件，同比分別增長15.6%、13.4%。



一、做實為大局服務，以公正司法保障高質量發展和高水平安全



聚焦高質量發展首要任務，落實統籌發展和安全要求，找准司法服務黨和國家工作大局的結合點、著力點。



堅決維護國家安全和社會穩定。貫徹總體國家安全觀，嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，推進反恐維穩法治化常態化。依法懲處從事間諜活動的梁成運等，形成有力震懾。常態化開展掃黑除惡鬥爭，堅持“是黑惡犯罪一個不放過、不是黑惡犯罪一個不凑數”，審結涉黑惡犯罪案件1855件11191人，同比增長5.1%（件數，下同），其中36件認定不構成黑惡犯罪。推動打早打小，針對金融放貸、市場流通等重點領域以及農村家族宗族勢力黑惡犯罪，提出防治建議，促進長效常治。

