2024年“清朗”行動重點開展10項任務

中評社北京3月16日電／據新華社報導，記者15日從中央網信辦獲悉， 2024年“清朗”系列專項行動將緊緊圍繞人民群眾的新期待新要求，全面覆蓋網上重點領域環節，著力研究破解網絡生態新問題新風險，重點開展10項整治任務。



10項整治任務包括：2024年春節網絡環境整治、優化營商網絡環境­—整治涉企侵權信息亂象、打擊違法信息外鏈、整治“自媒體”無底線博流量、網絡直播領域虛假和低俗亂象整治、規範生成合成內容標識、2024年暑期未成年人網絡環境整治、規範網絡語言文字使用、整治違規開展互聯網新聞信息服務、同城版塊信息內容問題整治。



其中，整治“自媒體”無底線博流量方面，將集中整治“自媒體”造熱點蹭熱點製造“信息陷阱”、無底線吸粉引流牟利等問題。督促網站平台做好涉國內外時事、公共政策、社會事件等領域信息來源標注，AI生成信息標注以及虛構擺拍內容標注。



網絡直播領域虛假和低俗亂象整治方面，將重點整治通過擺拍場景等方式，製作“扮窮”“賣慘”內容博眼球；通過渲染商品“功效”等方式，在直播帶貨中進行虛假宣傳等突出問題。



中央網信辦相關部門負責人表示，將按照工作計劃安排，有力有序推進2024年“清朗”系列專項行動，確保整治工作取得扎實成效，為廣大網民營造文明健康的網絡環境。