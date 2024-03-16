春風行動扎扎實實促就業

中評社北京3月16日電／據人民日報報導，2月19日，甘肅龍年春節後的首趟高鐵務工專列——G2096次列車從定西發車，滿載530餘名務工人員奔赴山東青島。這場“山海之約”書寫了怎樣的就業故事？記者從定西到青島，全程跟隨農民工的腳步進行了採訪。



王花蘭的家在定西臨洮縣衙下集鎮紅峪村。見到她時，車已轉了兩小時盤山路。“來，吃花餜子，我做的。”她熱情招呼記者進屋，一邊忙著打包行李，“待會兒村上會派專車送我們進站。”



這是王花蘭第一次出遠門。臘月裡，勞務專幹進家門，推薦了青島一家做泳鏡的企業。“月薪5500元以上，包吃包住。我35歲，又沒啥文憑，這工資條件，上哪去找？！”她拉著丈夫一起報了名，“人社局薦的崗，咱放心。”說起未來，她滿眼期待：“我倆不怕吃苦，爭取給家裡多攢點錢！”



30公里外，臨洮縣洮陽鎮王家咀村，49歲的王齊伍打掃完小院，也準備啟程：“我是第三年去青島，在廠裡學會了釺焊，每月能掙6000多元。今年想考個證，漲漲工資。”



老王曾是貧困戶，守著七分薄地，一年頂多刨出3000元。“春風行動幫我找到工作，既增加收入，更增長技能。”出發前，他看著滿墻的獎狀，笑著說：“我閨女讀書爭氣，我也要加把勁，爭取年收入再漲一成。”



坐上高鐵，穿越溝壑縱橫的黃土高原，來自隴西縣宏偉鄉文家集村的王曉玲和記者攀談起來。“我在青島一家空調廠做組裝，也算是技術活哩。就說穿磁環，車間40號人，也就我們幾個人會幹。”她話裡話外都透著自豪，“幾年前我還在縣城餐館端盤子，哪想到現在咱做的空調能出口海外！”



去年底，王曉玲拿到1.2萬元年終獎，一算賬，總共掙了8萬多元，“這收入在村裡算高了，我特別滿足，也特別珍惜。”這兩年，不少鄉親跟著她報名搭上專列。去年她帶了3個人，今年又帶了4個人。“就業好政策，得大夥一起分享嘛！”車廂裡，歡笑聲連成一片。

