多地金融監管部門發文提示風險

（圖源：中國證券報） 中評社北京3月16日電／據中國證券報報導，3月15日，國家金融監督管理總局重慶監管局、成渝金融法院聯合召開“3·15”金融消費者權益保護專題新聞發布會，對該局與成渝金融法院的合作、調解和訴調對接、該局打造“大消保”工作格局的主要措施及成效等情況進行介紹。



據中國證券報記者梳理，針對“3·15國際消費者權益日”，多地金融監管部門部署相關教育宣傳活動或發布風險提示。多地監管局提示金融消費者，警惕冒充銀行員工實施詐騙、非法貸款中介AB貸等風險，關注金融信息安全。



揭示金融詐騙套路



部分監管局發文向金融消費者提示在金融活動中可能會遇到的風險，並對其套路進行揭示，提示消費者注意警惕。



國家金融監督管理總局湖北監管局表示，當前，冒充銀行員工實施詐騙案件頻發，提醒廣大消費者高度警惕此類詐騙，謹防財產損失。



湖北監管局提醒，不法分子先通過電話營銷或直接上門營銷，聲稱是銀行工作人員，向消費者展示偽造的“銀行工作證”，以承諾辦理高額貸款，門檻低、放貸快、費率少為由，利用消費者急需用錢的心理實施詐騙。不法分子通過偽基站冒充銀行官方客服群發詐騙短信，以銀行賬戶資金異常、個人信息需更新為由，誘導消費者點擊短信中對應鏈接填寫銀行賬戶信息，騙取消費者收到的短信驗證碼，從而盜取消費者銀行賬戶資金。



國家金融監督管理總局山東監管局揭示了非法貸款中介AB貸套路。據山東監管局介紹，非法中介實施此類詐騙通常通過瞄准征信“黑戶”進行推銷、哄騙消費者提供“保證人”、更換借款人辦理貸款等步驟。“此類詐騙給消費者造成較大經濟損失，嚴重損害了消費者知情權等權益。”山東監管局表示。

