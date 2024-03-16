中國空間站艙外暴露實驗，目的是什麼？

（圖源：央視網） 中評社北京3月16日電／據央視網報導，今年，中國空間站進入常態化運營模式。在中國空間站上開展的實驗中，有的是在空間站艙內進行，而一部分實驗則是需要在艙外開展。中國空間站材料艙外暴露實驗裝置自2023年3月8日出艙至今，已在軌實驗滿一年。3月14日，裝置及裝置中安裝的首批400餘個材料樣品圓滿完成艙外暴露實驗，成功返回中國空間站內。



本次樣品取回作業由空間站機械臂實施



中國科學院空間應用工程與技術中心科研人員介紹，本次樣品取回作業是由空間站的機械臂實施，北京時間3月14日21時左右，安裝於問天艙艙外的材料暴露實驗裝置及樣品組合體被轉移到空間站氣閘艙內。15日，航天員將取回的組合體從氣閘艙轉移至夢天實驗艙，在地面科技人員的遠程配合下，將裝置內部的科學實驗樣品拆卸並存儲。



中國科學院空間應用工程與技術中心工程師 凡煉文：實驗艙回到空間站以後，航天員主要是將這些科學樣品進行拆卸，然後安裝到我們的回收裝置內。後期隨著載人飛船下行送至地面，送至科學家的手中，將它們進行分析、對比。



首批艙外暴露實驗的材料包括非金屬及金屬兩類，共計407個。新一批科學實驗樣品會分批次運到中國空間站，其中被動輻射制冷材料、聚醯亞胺纖維材料、光纖材料和光學薄膜材料，已隨天舟七號貨運飛船運至空間站。計劃今年5月份，由航天員統一安裝至材料艙外暴露實驗裝置內後出艙，開展新一輪暴露實驗。



400餘件樣品在宇宙極端環境中開展實驗



在中國空間站首次開展的材料艙外暴露實驗中，總計有407件實驗樣品，這些材料都有哪些？開展實驗的目的是什麼呢？



首次材料艙外暴露實驗的樣品是2022年11月隨天舟五號貨運飛船與材料裝置一起運送至中國空間站。其中非金屬材料有記憶聚合物材料、月壤加固材料、固體潤滑以及凝膠復合潤滑材料等。金屬材料有鎂合金、多孔銅材料等。

