海南建立辦理職務犯罪案件監檢法協作機制

在海南三亞游艇碼頭附近，眾多遊客乘坐游艇出海體驗海上娛樂項目。（圖源：新華社） 中評社北京3月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，海南省監察委員會、海南省高級人民法院、海南省人民檢察院聯合印發《關於完善辦理職務犯罪案件溝通銜接機制的意見（試行）》（以下簡稱《意見》），對監檢法在辦理職務犯罪案件中加強溝通協調、開展聯席會議、提前介入、辦理司法指定管轄事宜等工作進行規範，推動職務犯罪案件辦理工作高質量發展。截至目前，海南省紀委監委已商請省檢察院派員提前介入案件2件，辦理指定管轄案件11件。



為促進監察執法與刑事司法銜接工作經常化、規範化、制度化，在總結實踐經驗的基礎上，《意見》建立職務犯罪案件日常聯絡和聯席會議工作機制。明確省監委案件審理室、省高院刑事審判第二庭、省檢察院第三檢察部各指定1名部門負責人作為聯絡員，負責職務犯罪案件辦理過程中的案件信息共享、重要情況溝通、法律文書送達、新聞信息發布與輿情處置、深化業務研討交流等工作。聯席會議一般每年召開一次，交流辦理職務犯罪案件的經驗做法，對全省各級監委和法院、檢察院認定不一致的案件開展復盤分析，協調解決全省辦理職務犯罪案件過程中存在的普遍性問題，提升職務犯罪案件辦理工作質效。



《意見》進一步完善提前介入工作，明確省監委案件審理室辦理在全省有重大影響或在事實認定、證據采信、案件定性以及法律適用等方面存在較大分歧的疑難、複雜案件時，應當在正式受理之日起3日內，按照程序報批後，以省監委名義書面商請省檢察院派員提前介入。同時，針對調研中發現的提前介入不規範問題，《意見》提出原則性要求，監察機關在商請提前介入時應當科學選擇介入時機、規範介入方式、注重介入效果、重視補證工作。



結合海南省直轄縣的實際，《意見》對辦理司法指定管轄事宜進行規範，明確省監委指定市、縣（區）監委辦理的職務犯罪案件，需要指定起訴、審判管轄的，被指定市、縣（區）監委給上級報送辦理司法指定管轄的請示及有關材料的時間、程序，以及相關的對接部門，確保辦理職務犯罪案件規範有序。



此外，《意見》還對防止干預司法活動提出明確要求，嚴禁辦案人員超越職責權限，違規過問和干預、插手具體案件辦理，對事實定性、量刑處理、涉案財物處置等施加影響。



“下一步，省監委將根據職務犯罪案件辦理過程中發現的新問題，進一步修改完善監察機關、檢察機關和審判機關溝通銜接相關機制，增強法法銜接合力，適時與司法機關共同發布典型案例，用好‘活教材’，提升辦案輻射效應。”海南省紀委監委有關負責同志表示。



（來源：中央紀委國家監委網站）