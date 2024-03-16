日本將允許向第三國出口新型戰鬥機

中國主張強化對日本福島核污染水排海國際監督（圖源：新華社） 中評社北京3月16日電／據新華社報導，日本執政聯盟自民黨和公明黨高層15日舉行會談，就允許將日本與英國、意大利聯合研發的下一代戰鬥機出口到第三國一事達成一致，日本武器出口管制進一步放鬆。



根據兩黨協議，日本能夠直接向第三國出口的武器僅限於正在聯合研發的新型戰機，且出口對象國必須與日本簽訂過防衛裝備出口相關協議，同時不能正在發生戰爭。此外，實際出口時，出口個案將由內閣會議審議通過。根據兩黨協議，目前已經確定可以出口的對象國共15個，除聯合研發國英國和意大利，還有美國、德國、印度、菲律賓等。



據日本媒體報導，日本政府將於26日再次修改《防衛裝備轉移三原則》及其實施方針，最快於3月下旬提交內閣會議表決。



去年12月底，日本政府大幅修改《防衛裝備轉移三原則》及其實施方針，允許日本將其生產並組裝的成品武器出口到給予日本“生產許可”的授權國，允許將戰鬥機的發動機或機翼等重要零部件出口至與日本有安保合作關係的國家。不過，戰鬥機成品當時不能被直接出口到第三國。



日本媒體報導，執政聯盟上述協議打開了日本直接向第三國出口成品戰鬥類武器的大門，可謂日本戰後安保政策的又一轉變。



《朝日新聞》編輯委員藤田直央就此評論稱，日本《憲法》在前言中明確寫道，應“避免因政府的行為再次引發戰爭慘禍”，這不僅要求日本政府控制軍備，也要控制武器出口。現任政府和執政聯盟的做法正在讓憲法形同虛設，難免助長國際紛爭，引發國際社會擔憂。



（來源：新華社）